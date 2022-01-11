Ульяновск, , 09:51 — REGNUM В Ульяновске из-за пожара в одном из домов в Железнодорожном районе эвакуировали несколько десятков жителей. Пожар потушили за 40 минут, сообщает управление МЧС по Ульяновской области.

Спасатель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Информация о происшествии поступила в ведомство 10 января в 20:10. Возгорание произошло в одной из квартир в доме на улице Героя России Аверьянова. Отмечается, что самостоятельно покинули дом девять человек, ещё 23 жителей, в том числе ребёнка, эвакуировали при помощи спасательных устройств.

«Пожару был присвоен повышенный номер сложности», — говорится в сообщении.

Первое подразделение прибыло на место происшествия в 20:13, в 20:28 открытое горение ликвидировано, в 20:53 пожар был полностью потушен. В ликвидации пожара участвовали 53 спасателя, привлечено 12 единиц техники.

В ведомстве уточняют, что огнём уничтожена внутренняя отделка комнаты на площади 30 кв. метров, закопчён общий коридор на площади 20 кв. метров.

«Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электрочайника в комнате», — полагают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Мелекесском районе Ульяновской области установлен подозреваемый в поджоге жилого дома. Правоохранители полагают, что причиной преступления мог стать конфликт с хозяйкой жилища.

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