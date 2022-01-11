Париж, , 09:50 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что санитарный протокол в школах снова будет смягчен, сообщает Le Figaro.

Жан Кастекс Florian DAVID

Жан Кастекс объявил, что, когда в классе будет выявлен случай заражения коронавирусом, нет необходимости сразу просить родителей прийти и забрать своего ребенка, можно подождать до конца дня.

По словам премьер-министра, дети смогут сдать тест на коронавирус только в конце дня.

Во Франции остаются закрытыми 10 453 класса или 2% от общего числа классов в стране. Жан Кастекс хочет любой ценой сохранить школы открытыми.

Напомним, ранее санитарный протокол во Франции требовал, чтобы учащиеся проходили тестирование три раза каждые четыре дня, если в их классе выявлен случай заражения коронавирусом.