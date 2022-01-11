Исламабад, , 09:50 — REGNUM Пакистан завершил формирование пакета средств на 63 миллиона долларов для афганских студентов. Об этом сообщило информационное агентство «Анадолу».

Студенты (сс) Narek75

Согласно сообщению, Пакистан планирует открыть филиал Университета Алламе Икбал в Кабуле.

Пакет министерства образования Пакистана включает 3000 стипендий, бесплатное обучение для 5000 афганских граждан, бесплатное обучение для 100 учителей, 100 стипендий для медсестер и открытие Университета Алламе Икбал в Кабуле.

Агентство «Анадолу» со ссылкой на высокопоставленного пакистанского чиновника заявило, что об этом вскоре будет официально объявлено премьер-министром или министром иностранных дел Пакистана.

Университет Алламе Икбала — крупнейшее учебное заведение Пакистана, возглавляемое президентом страны.

Ранее исполняющий обязанности главы министерства образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Баки Хаккани посетил Пакистан. Во время его визита было объявлено, что Пакистан предоставит 110 стипендий афганским студентам.