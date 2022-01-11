Исламабад, 11 января, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Пакистан завершил формирование пакета средств на 63 миллиона долларов для афганских студентов. Об этом сообщило информационное агентство «Анадолу».

(сс) Narek75 Студенты

Согласно сообщению, Пакистан планирует открыть филиал Университета Алламе Икбал в Кабуле.

Пакет министерства образования Пакистана включает 3000 стипендий, бесплатное обучение для 5000 афганских граждан, бесплатное обучение для 100 учителей, 100 стипендий для медсестер и открытие Университета Алламе Икбал в Кабуле.

Агентство «Анадолу» со ссылкой на высокопоставленного пакистанского чиновника заявило, что об этом вскоре будет официально объявлено премьер-министром или министром иностранных дел Пакистана.

Университет Алламе Икбала — крупнейшее учебное заведение Пакистана, возглавляемое президентом страны.

Ранее исполняющий обязанности главы министерства образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Баки Хаккани посетил Пакистан. Во время его визита было объявлено, что Пакистан предоставит 110 стипендий афганским студентам.