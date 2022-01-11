Варшава, 11 января 2022, 09:49 — REGNUM Разработчики из польской студии Techland рассказали, сколько времени займёт полное прохождение сюжетной кампании Dying Light 2. Об этом 11 января пишет издание Eurogamer.
По словам создателей проекта, на полное прохождение сюжетной кампании у геймеров уйдёт порядка 20 часов реального времени. А если игроки захотят завершить все побочные задания, то прохождение затянется на 80 часов.
Ранее разработчики Dying Light 2, желая привлечь внимание к релизу, заявили, что игру можно будет пройти за 500 часов. Фанатов первой части разгневала эта новость и они потребовали у авторов разъяснения, действительно ли игра будет настолько затянутой.
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