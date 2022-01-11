Варшава, 11 января, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Разработчики из польской студии Techland рассказали, сколько времени займёт полное прохождение сюжетной кампании Dying Light 2. Об этом 11 января пишет издание Eurogamer.

Dyinglightgame.com Игра Dying Light 2: Stay Human

По словам создателей проекта, на полное прохождение сюжетной кампании у геймеров уйдёт порядка 20 часов реального времени. А если игроки захотят завершить все побочные задания, то прохождение затянется на 80 часов.

Ранее разработчики Dying Light 2, желая привлечь внимание к релизу, заявили, что игру можно будет пройти за 500 часов. Фанатов первой части разгневала эта новость и они потребовали у авторов разъяснения, действительно ли игра будет настолько затянутой.