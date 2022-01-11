Сеул, 11 января, 2022, 09:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 24 830 человек. Об этом 11 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 11 января в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 388 937 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 86,5%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 109 187 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 43 144 641 человек. Уровень полной вакцинации составил 84,1%.

«Бустерную» дозу получили 438 062 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 21 472 479 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3097 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 670 483.

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