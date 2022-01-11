Балашов, Саратовская область, , 09:50 — REGNUM В городе Балашове Саратовской области медработника районной больницы подозревают в получении взятки за выдачу фиктивных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»), сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Сертификат о прививках Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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По версии следствия, примерно с 1 июля по 1 ноября 2021 года медицинский работник районной больницы города Балашова получила через посредника взятку в виде денежного вознаграждения на общую сумму 12,5 тыс. рублей за выдачу сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19 с внесением недостоверной информации в региональную базу, без фактического вакцинирования.

ИА REGNUM напоминает, с 1 июня по 9 июля 2021 года заведующий отделением одной из поликлиник Саратова получал взятки в виде денежных средств за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Узнавали жители о возможности получения сертификатов без фактической прививки через объявление, размещенное в одном из мессенджеров.

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