Хабаровск, , 10:12 — REGNUM В Хабаровске 11 января сдан в эксплуатацию долгострой по улице Пионерской — дом на 128 квартир построили с привлечением средств дольщиков.

Долгострой Volgograd.ru

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Строительство началось в 2015 году и должно было завершиться в 2020 году. Но застройщик столкнулся с проблемой нехватки рабочих.

«Правительству Хабаровского края пришлось помочь в привлечении дополнительной рабочей силы. Кроме того, посодействовали в оформлении сдаточной документации и уменьшении сроков выдачи разрешения на ввод. Ключи от своих квартир дольщики получат в течение полутора-двух месяцев», — написал в телеграм-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитраж Хабаровского края признал банкротом компанию «Гринвилль», которая выступает застройщиком трёх проблемных долгостроев. В отношении ООО 10 января ввели конкурсное производство.