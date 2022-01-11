Москва, 11 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. За десять лет сеть метро Москвы выросла в полтора раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью газете «Вечерняя Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Он напомнил, что за этот срок в городе построили 100 новых станций подземки и МЦК.

«Помню, как в 2010 году меня все спрашивали: «Когда же город начнет всерьёз строить метро?» Сегодня чаще задают вопрос: «Зачем так много?» — рассказал мэр.

По его словам, новые станции появились в районах, где метро ждали десятилетиями — к примеру, в Солнцево и Жулебино. Некоторые станции появляются в районах активной застройки. Кроме того, делается задел на перспективу. В качестве примера Собянин назвал Большую кольцевую линию метро.