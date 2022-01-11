Москва, , 09:46 — REGNUM Решение о направлении сил ОДКБ в Казахстане было необходимо для избежания серьезных проблем и в других странах, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Решение глав государств — участников ОДКБ направить миротворческие силы на защиту ключевых объектов инфраструктуры Казахстана позволило высвободить местных правоохранителей. Они смогли заняться непосредственно обеспечением безопасности мирных граждан», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его убеждению, «это решение, безусловно, необходимо было принимать».

«Предотвратив террористическую угрозу, удалось избежать серьёзных проблем не только в дружественном нам Казахстане, но и в других странах», указал парламентарий.

Володин также объяснил позицию США в вопросе миротворческой помощи Казахстану.

«Руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась», — констатировал он.

Депутат напомнил примеры ввода войск НАТО в Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан без каких-либо обращений с их стороны — народы этих стран до сих пор страдают от последствий американского вмешательства.

Володин убежден, что для ОДКБ, объединяющей шесть стран, произошедшее можно считать новым этапом развития.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

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