Нью-Дели, 11 января, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Очередной, 14-й раунд переговоров между Индией и Китаем о разъединении войск в пограничной области Ладакх на линии действительного контроля между двумя странами состоится в среду, 12 января. Об этом 11 января сообщает газета Indian Express со ссылкой на источники в индийском минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Уточняется, что переговоры состоятся 12 января в пограничном пункте Чушуль-Молдо и в них будут принимать участие командующие армейскими корпусами ВС Индии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«Индия надеется на конструктивный диалог с Китаем для решения остающихся вопросов, касающихся нормализации обстановки в Восточном Ладакхе», — заявили источники в минобороны Индии.

При этом ранее Китай и Индия собирались провести 14-й раунд переговоров во второй половине декабря 2021 года.

Отметим, 13-й раунд переговоров двух стран о разъединении войск на границе в Ладакхе прошел в октябре минувшего года и закончился безрезультатно.