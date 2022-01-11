Баргузинский район, Бурятия, , 09:45 — REGNUM 11 января 105-летний юбилей отмечает Баргузинский государственный природный биосферный заповедник имени К.А. Забелина. Он был создан постановлением сената Российской империи 29 декабря 1916 года или 11 января 1917 года по новому стилю, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Байкал. Баргузинский заповедник ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале. Таким образом, Баргузинский заповедник стал первым подобным учреждением в России, став основоположником всей системы заповедного дела страны. В честь этого события, с 1997 года 11 января отмечается День заповедников и национальных парков.

В дирекции «Заповедное Подлеморье», в структуру которого входит заповедник, поздравили всех сотрудников, друзей и единомышленников с юбилеем.

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