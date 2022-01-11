Новосибирск, , 09:45 — REGNUM В Новосибирске суд отказался смягчить меру пресечения бывшему прокурору Дзержинского района Олегу Бушмакину. Об этом редакции «Коммерсантъ-Сибирь» сообщили в Новосибирском областном суде.

Под стражей ru.torange.biz

Напомним, что ранее в отношении экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска было возбуждено уголовное дело. Бушмакин подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Читайте также: В отношении экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска возбудили дело

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олега Бушмакина отправили под стражу до 10 февраля 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска арестовали на два месяца