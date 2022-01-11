станица Георгиевская, , 09:44 — REGNUM В Ставропольском крае найден пропавший 12-летний мальчик. Ребенок жив-здоров, его жизни ничего не угрожает, сообщили в правоохранительных органах. Однако по факту пропажи ребенка продолжается проверка следствия, сообщили 11 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Испуг. Дети

Напомним, юный житель станицы Георгиевской Ростислав С. пропал 9 января. Он ушел из дома и не вернулся, на контакт с родными мальчик не выходил. Спустя сутки МВД начало поиски ребенка, объявив его приметы.

«Благодаря слаженной работе СКР и МВД его удалось найти. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении него совершено не было. Сейчас следователь СКР опрашивает подростка и выясняет все обстоятельства исчезновения», — говорится в сообщении СК по региону.

При этом отмечено, что следователи выясняют все причины отсутствия ребенка дома в течение более суток. В случае установления определенных обстоятельств его исчезновения будет принято процессуальное решение.

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