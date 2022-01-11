Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет в Санкт-Петербурге будет организована в детских поликлиниках. Об этом 11 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Прививка от COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, в течение ближайших семи-десяти дней в Петербурге ожидают поступления первой партии вакцины от коронавируса «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак М»), рассчитанной на несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

«Вакцинация будет проходить на добровольной основе с письменного согласия родителей или официальных представителей, а с 15-ти лет — самих подростков», —отметили в комитете по здравоохранению.

Привиться от ковида юные жители Санкт-Петербурга смогут в пунктах вакцинации, которые будут развернуты в детских поликлиниках. Однако точное число таких пунктов в комздраве пока назвать затруднились.

Напомним, в ноябре 2021 года Министерство здравоохранения РФ сообщало, что по итогам всех необходимых клинических исследований «Гам-Ковид-Вак М» показал высокую безопасность и эффективность. На основании положительного заключения экспертов министерство приняло решение о регистрации вакцины «Гам-Ковид-Вак М» для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12−17 лет включительно.

Отметим, что детская вакцина, как и взрослая «Спутник V», состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Регистрационное удостоверение вакцины ля подростков «Спутник M» действует пять лет — до 24 ноября 2026 года.

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