Краснодар, 11 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Генеральные планы трёх городов Краснодарского края планируется принять в 2022 году, сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам планерного совещания 10 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

«В этом году будут приняты новые Генпланы Геленджика, Армавира, Горячего Ключа. Приступим к разработке главных градостроительных документов в Туапсинском, Апшеронском районах. Это позволит нам создать на Кубани уютные, а главное — комфортные для жизни и отдыха муниципалитеты. Вся работа должна вестись открыто — в тесном взаимодействии с жителями», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

До конца 2022 года также планируется завершить разработку нового генерального плана Новороссийска, в 2023 году новый генплан получит Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году новый генеральный план принят в Анапе. Также был завершен первый этап разработки генплана Сочи.