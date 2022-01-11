Южно-Сахалинск, 11 января 2022, 09:42 — REGNUM На Сахалине в одном из торговых центров 1 кг помидоров продают по 1116 рублей. Фото ценника на томаты азербайджанские опубликовали на странице «ЧП Сахалин» в Instagram.
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Помидоры по такой цене продаются в магазине в Холмске.
«Жуйте китайские или местные, они дешевле», — прокомментировал один из пользователей.
«Это реально уже перебор», — отметил другой пользователь.
Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Нового 2022 года на Камчатке в очередной раз увеличились цены на продукты питания. Так в магазинах 1 кг помидоров продавали за 800 рублей. Дешевле томатов — шея свиная — 730 рублей за кг.