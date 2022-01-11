Скопинский район, Рязанская область, 11 января 2022, 09:45 — REGNUM Документация и видеоматериалы, имеющие отношение к осуществлению пассажирских перевозок, изъяты в транспортной компании, чей рейсовый автобус сообщением Москва-Астрахань попал в смертельное ДТП в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе рязанского СК.
Организация — перевозчик зарегистрирована в Астраханской области, имеет лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом. Допрошен руководитель транспортной компании, изъята необходимая документация.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 января 2022 года водитель пассажирского автобуса в районе села Вослебово Скопинского района допустил столкновение с опорной конструкцией моста. Погибли пять человек, 22 пассажира получили травмы различной степени тяжести.