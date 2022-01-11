Скопинский район, Рязанская область, 11 января, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Документация и видеоматериалы, имеющие отношение к осуществлению пассажирских перевозок, изъяты в транспортной компании, чей рейсовый автобус сообщением Москва-Астрахань попал в смертельное ДТП в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе рязанского СК.

Https://ryazan.sledcom.ru/ ДТП с автобусом Москва- Астрахань под Рязанью

Организация — перевозчик зарегистрирована в Астраханской области, имеет лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом. Допрошен руководитель транспортной компании, изъята необходимая документация.

«В рамках расследования уголовного дела будет установлено, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья. Однозначно говорить о причинах происшествия можно будет после проведения ряда экспертиз, которые уже назначены», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января 2022 года водитель пассажирского автобуса в районе села Вослебово Скопинского района допустил столкновение с опорной конструкцией моста. Погибли пять человек, 22 пассажира получили травмы различной степени тяжести.