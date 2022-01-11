Москва, , 09:40 — REGNUM Парламентской Ассамблее ОДКБ предстоит работа над гармонизацией законодательства стран-участниц, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Что касается Парламентской Ассамблеи ОДКБ, то нам есть ещё над чем работать, в частности над гармонизацией законодательств стран-участниц: из случившейся в Казахстане трагедии предстоит сделать выводы, чтобы технологии оранжевых революций, акты внешней агрессии не ослабляли государства ОДКБ и не привели к потрясениям в обществе, экономике, гибели людей», — отметил Володин в телеграм-канале.

Спикеру Госдумы очевидно, что для ОДКБ, объединяющей шесть стран, произошедшее в Казахстане можно считать новым этапом развития. Организация показала, что может эффективно решать непростые задачи, подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, начавшиеся 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана) митинги против повышения цен на сжиженный газ, переросли в протесты по всей стране.