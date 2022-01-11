Москва, , 09:38 — REGNUM После подъема на 5% по итогам прошлой недели нефть марки Brent 10 января начала новую торговую пятидневку с просадки, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Эшелон с нефтью Albert Bridge

«Впрочем, котировкам удалось удержаться над психологическим уровнем поддержки $80 за баррель и сократить внутридневные потери к концу торгов.

Более того, сегодня, 11 января, фьючерсы уже возобновили бычий уклон, обосновавшись над уровнем $81 в ходе азиатской сессии.

Откат от пиковых максимумов, отмеченных 7 января вблизи отметки $83, был закономерным. Этому способствовали как технические, так и фундаментальные факторы.

Продажи фьючерсов на высоких уровнях по техническим причинам подкрепились признаками восстановления добычи в Казахстане и Ливии.

Кроме того, общий настрой в сегменте рисковых активов выглядит не лучшим образом ввиду растущих ожиданий более агрессивного сворачивания мер поддержки ФРС на фоне растущей инфляции и практически полного восстановления занятости в США.

В этих условиях доходность десятилетних трежерис обновила двухлетние максимумы, но доллар не смог полноценно воспользоваться данным преимуществом, что ограничило давление на черное золото.

Картина рынка на ближайшую перспективу выглядит относительно нейтрально. Драйверов, которые могли бы спровоцировать новое ралли, на горизонте не наблюдается. При этом и значимых медвежьих факторов тоже пока нет.

И все же угроза реализации понижательных рисков на данном этапе превалирует — от ФРС США могут поступить дополнительные ястребиные сигналы, что чревато новыми продажами высокодоходных активов, включая нефть.

Иными словами, в краткосрочном периоде не исключен уход барреля под отметку $80 баррель», — предполагает эксперт.

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