Сеул, 11 января, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Ранее запущенная Северной Кореей ракета пролетела свыше 700 км, при этом высота полета в его наивысшей точке составила 60 км. Об этом 11 января сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Также уточняется, что скорость полета северокорейской ракеты составила 10 Махов (более 12 тыс. км в час).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запуск неустановленного снаряда произвела КНДР в сторону Японского моря.