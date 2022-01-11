Уфа, , 09:38 — REGNUM Водителя автомобиля заподозрили в совершении нескольких дорожно-транспортных происшествий в нетрезвом состоянии в Уфе. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

ДТП 63.мвд.рф

Сообщается, что ДТП произошли днем 10 января на улице Первомайская.

По предварительной информации, 44-летний житель Уфы, управляя автомобилем ВАЗ-2114 столкнулся с попутными автомашинами «Renault Arkana» и «Suzuki SX4». Последнюю от удара отбросило на встречные автомобили «Lada XRAY» и «Ладу Ларгус». К счастью обошлось без пострадавших.

«В ходе выяснения обстоятельств, оказалось, что около часа дня в одном из дворов улицы Первомайская этот водитель уже протаранил припаркованные «Volkswagen Polo» и «Hyundai Solaris», после чего скрылся с места происшествия. Освидетельствование показало 1,100 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что этот водитель в конце 2021 года уже был привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение. За повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Подозреваемый задержан, автотранспортное средство помещено на штрафстоянку. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.