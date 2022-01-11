Санкт-Петербург, 11 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Количество предприятий частного бизнеса Петербурга, желающих присоединиться к бойкоту проверки сертификатов об иммунном статусе с QR-кодами, возросло до 84 организаций. Об этом 11 января сообщил инициатор бойкота, петербургский ресторатор Александр Коновалов на своей странице в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

За прошедшие сутки список готовых отказаться от проверки QR-кодов у посетителей расширился на семь организаций. В него вошли модный дом, несколько магазинов и сервисных центров. Также список пополнили оздоровительный кабинет и инженерный центр.

На сегодняшний день в «протестный» список вошли уже 84 организации из различных сфер, от магазинов до языковых центров.

Отметим, по словам Коновалова за сутки заявки на включение в список подали 22 организации. В случае, если модераторы примут всех желающих, список будет состоять уже из 98 организаций.

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Ранее прокуратура Петербурга заявила о законности постановления городского правительства, которым была введена проверка сертификатов, и напомнила об ответственности организаций за несоблюдение норм о QR-кодах.

По данным СМИ, в Смольном не рассматривают вопрос об отмене этих норм как минимум до конца января.