Мадрид, , 09:34 — REGNUM Несколько публикаций в Twitter оскорбительного содержания, которые глава списка ультраконсервативной партии «Голос» (Vox) на региональных выборах в Кастилии и Леоне, адвокат Хуан Гарсия-Гальярдо, написал в 2011—2013 годах, были «частными разговорами с его друзьями». Об этом заявил вице-президент партии Жорже Бущаде, сообщает агентство EFE.

Испания

Он подчеркнул ценности Гарсии-Гальярдо, не имеющего политического опыта, и в то же время отметил, что споры вызвали сообщения, которые были написаны «молодым человеком 20 лет», тогда как в Испании существуют более серьезные проблемы.

Ранее в СМИ попали скриншоты публикаций Хуана Гарсии-Гальярдо, которые он написал в своём аккаунте в Twitter. В этих публикациях адвокат нелестно высказывается в отношении сексуальных меньшинств, феминисток и мигрантов. Сам политик уже удалил соответствующие публикации.