Чебоксары, 11 января, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор экс-сотруднику учреждения исполнения наказаний. Его оштрафовали за получение взятки и превышение полномочий, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Наталия Николаева ИА REGNUM Мобильный телефон

Перед судом предстал бывший младший инспектор одного из отделов следственного изолятора № 2 управления ФСИН по республике. Правоохранители установили, что в мае — июне 2021 года он пронёс в СИЗО для одного из осуждённых мобильный телефон и пять пачек дрожжей. Следствие также выяснило, что за это он получил 4,7 тыс. рублей взятки.

Отмечается, что фигуранта уголовного дела уволили со службы в УФСИН по отрицательным основаниям после служебной проверки.

Суд признал экс-сотрудника колонии виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении мелкой взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Приговором ему назначено 70 тыс. рублей штрафа. Решение суда не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Чебоксарах осуждён бывший сотрудник уголовно-исполнительной инспекции, которого уличили в получении взяток от осуждённых — следствие установило, что всего было передано более 100 тыс. рублей.

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