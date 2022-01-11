Москва, 11 января 2022, 09:33 — REGNUM В 2021 году в Москве установлен рекорд по объёмам вводимого жилья, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью газете «Вечерняя Москва».
По его словам, десять лет назад московские власти радовались объёму 3 млн кв. метров.
«Такого не было никогда, даже в середине 1960-х годов, когда город активно застраивали пяти‑ и девятиэтажками, — сказал Собянин. — Если строят, значит, есть спрос, в том числе и со стороны москвичей, которые возвращаются из Подмосковья обратно в город».
Он отметил, что часть построенного жилья находит владельцев по программе реновации, которая «набрала хороший ход».
Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы планируют строить город вокруг людей и их желаний, рассказал мэр города Сергей Собянин в личном блоге.
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