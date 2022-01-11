11 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной о том, что Украину от Казахстана отличает «внутренняя трансформация» и сильная оппозиция.

Оксана Переможенко, , 10:54 — REGNUM Украину от Казахстана отличает «внутренняя трансформация» и сильная оппозиция. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, о чем она заявила 10 января в ходе визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Пёсик Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам чиновницы, на Украине, в отличие от Казахстана, есть сильные оппозиция, гражданское общество, экспертное сообщество. Также Киев располагает сильным международным единством «по осуждению российской агрессии».

«Украина — это не Казахстан. Для нас важно укреплять страну через внутреннюю трансформацию», — считает Стефанишина.

Политик также добавила, что Украина не входит ни в какие постсоветские структуры, которые могли бы, как в случае с Казахстаном, допустить иностранное вмешательство на территории страны.

«Украина — не Казахстан, безусловно. По сути, лучшим ответом Украины является развитие внутренней стойкости путем преобразований», — сказала она.

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Заявление чиновницы обсудили в украинских телеграм-каналах 112.ua и «Запрещённая Украина». Многих слова Стефанишиной не оставили равнодушными. Комментирующие согласились со словами чиновницы о том, что «Украина — не Казахстан», указав на то, что это сравнение явно не в пользу Украины.

Ольга Стефанишина Kmu.gov.ua

«Люди в Казахстане получают больше, чем на Украине, а цены на всё ниже, в таких условиях и остаётся только развивать внутреннюю стойкость (путем скакания естественно)», — с сарказмом отметил Олег Петрович.

«Лучше сказать, что Казахстан — это не Украина», — добавила Наташа П.

«Такими темпами, как Украина уже семь лет скачет, нам до Казахстана — как до Марса! Мы уже и Африку обогнали, и если ещё поднажмем, то будем скоро, как папуасы, свободные и счастливые…» — пишет JulieTezz.

«Психушки закрыли, пациенты — кто в Раду, кто в министерство. Страна возможностей», — отреагировал «Бибек72».

"Ну и кадры в управлении! Целый вице-премьер! Понятно, почему на Украине все с ног на голову!» — смеется Александра К.

«Зато на Украине уже есть экономическая, политическая, информационная интервенции! Но [на] это… [плевать]. Это интервенция — кого надо интервенция», — с сарказмом добавил Вячеслав.

«Все ли дома у барышни?» — иронизирует Анжей А.

«А всякие там военные инструкторы, которые указывают генералитету, что делать, — это не военная интервенция?» — задался вопросом Геннадий Павлович.

Полковник США Бриттани Стюарт у памятника погибшего карателя ВСУ. mil.gov.ua

«Правильно, Украина — не Казахстан, она — хуже него», — отреагировал Дмитрий К.

«Очередной намёк — нападите, захватите, накормите, обогрейте. Пошли вы… в сад», — шутит Ольга.

«Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что Украина — не Казахстан. Согласен, Украине в 2014-м повезло гораздо меньше, чем Казахстану сейчас, и террористы майдана захватили власть. Скажи кому-нибудь в 2013-м, что через 5 лет Украина «разовьётся» настолько, что управлять ею будет семипосольщина (послы G7), а номинальным президентом при них будет шут Зеленский, и что этот шут будет запрещать русский язык, а чтобы сделать карьеру при нём, можно быть даже дебилом, главное — ненавидеть Россию, — лишь истерический смех в ответ. Но эти, с майдана которые, даже гордятся этим. Страну в руину превратили, корчат из себя больших начальников, прислуживая своим западным хозяевам, но гордятся этим…» — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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