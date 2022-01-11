Саратов, 11 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Саратове по факту смерти 83-летней женщины и её 84-летнего супруга организована доследственная проверка. Тела пожилых родителей обнаружила их дочь, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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Днём 10 января 58-летняя женщина пришла домой к своим родителям, проживающим в частном доме на улице Столыпина. Родителей в жилище не было, и женщина направилась в баню, расположенную на территории домовладения, где и обнаружила без признаков жизни хозяев.

При осмотре места происшествия выяснили, что баня отапливалась котлом, работающем на газе. Помещение бани было сильно перетоплено. Признаков насильственной смерти на телах супругов не обнаружили. Точную причину их гибели установит экспертиза. Предварительно, мужчина и женщина могли отравиться продуктами горения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в Саратовской области произошло 75 пожаров, погибли девять человек.

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