Сеул, , 09:31 — REGNUM Профицит текущего платёжного баланса Южной Кореи в ноябре 2021 года составил $7,16 млрд, что на $2,2 млрд меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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По их словам, профицит сохраняется на протяжении девятнадцати месяцев подряд. Профицит товарного баланса составил $5,95 млрд.

Экспорт товаров из страны вырос на $12,73 млрд в годовом исчислении, до $59,65 млрд, а импорт — на $16,74 млрд, до $53,7 млрд.

Между тем с января по ноябрь общий профицит платёжного баланса Южной Кореи составил $84,23 млрд. Ожидается, что по итогам года показатель может превысить отметку $92 млрд.

Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.