Москва, 11 января 2022, 09:31 — REGNUM Угрозы западных стран в адрес России из-за постоянных повторений обесценились, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Если повторять одну и ту же угрозу 1001 раз, она обесценивается», напомнил постпред.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о «больших моральных проблемах» в связи с требованием Евросоюза к Москве вернуть почти 300 млрд евро из-за политики импортозамещения.
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