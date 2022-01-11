Москва, 11 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Угрозы западных стран в адрес России из-за постоянных повторений обесценились, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Сурен Михаил Ульянов

«Какие самые популярные слова в западном политическом лексиконе? Вы сможете без труда догадаться: «последствия, последствия, последствия»… и «они заплатят за это», — написал он в Twitter.

«Если повторять одну и ту же угрозу 1001 раз, она обесценивается», напомнил постпред.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о «больших моральных проблемах» в связи с требованием Евросоюза к Москве вернуть почти 300 млрд евро из-за политики импортозамещения.

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