Улан-Удэ, , 09:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по финансированию строительства инфекционной больницы в Улан-Удэ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, деньги будут выделены из федерального и республиканского бюджетов.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме того, властям поручено рассмотреть возможность по включению объекта в федеральную адресную инвестиционную программу. Решения должны быть представлены до 1 февраля 2022 года.

Как отмечается, в настоящее время больница располагается в здании, построенной в 40-х годах прошлого столетия. При этом она обслуживает до 10 тыс. человек.

«Мощности и возможностей создания комфортных условий для лечения пациентов в существующей больнице уже нет, здание выработало свой потенциал», — отметили в правительстве.