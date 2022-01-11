Барнаул, 11 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Барнауле лже-банкиры обманули настоящего сотрудника банка. Подробности сегодня, 11 января, корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский представитель правоохранительных органов — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul:

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

«В Дежурную часть ОП по Центральному району поступило заявление от гр.1982 г.р., (работает в банке, в должности инкассатора), о том, что 29.12.2021 неизвестные, путем мошеннических действий, завладели денежными средствами 229 500 руб.

Установлено, что 29.12.2021 поступил звонок, мужчина представился, специалистом банка АО «Альфа-банк» и пояснил, что с личного кабинета банка АО «Альфа-банк» была осуществлена заявка на кредит в размере 350 000 рублей, уточнил, оставлял ли данную заявку, на что потерпевший ответил, что заявку не оставлял.

Спустя некоторое время с того же телефона позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности данного банка, и пояснил, что с целью безопасности денежных средств на счетах, необходимо снять все денежные средства и перевести на безопасный счет, что и сделал, перевел денежные средства на счет банка АО «Тинькофф».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul посоветовал гражданам опасаться вероятной биометрической верификации при общении с мошенниками:

«Началась практика, когда злоумышленники под видом сотрудника банка звонят жертве, задают перечень контрольных вопросов, который совпадает с тем, на который отвечает клиент, когда настраивает биометрию.

Жулики запишут разговор и ответы жертвы, а после, имея на руках уже «пробитые» личные данные, вскроют личный кабинет банка. Понять, что у вас пытаются «выбить» контрольные слова, легко. Оператор будет настойчиво задавать вопросы по типу таких, что вы должны будете отвечать «да» и «подтверждаю». Попробуйте заменить их синонимами, гарантирую — разговор вывернут в совсем другое русло. А то и бросят трубку спустя несколько секунд».

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