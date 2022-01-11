Чунцин, Китай, , 09:27 — REGNUM Объем международных перевозок грузов и почты в международном аэропорту Чунцин Цзянбэй в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая в 2021 году составил 220 000 тонн, что почти на 50% больше в годовом исчислении, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

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Это первый случай, когда данный показатель превысил отметку в 200 000 тонн, сохранив за аэропортом первое место в западном регионе страны по объему международных перевозок грузов и почты. В 2021 году аэропорт обслужил почти 35,8 млн пассажирских рейсов и обработал более 477 000 тонн грузов, что на 2,4% и 15,9% больше, чем в прошлом году, соответственно.

Несмотря на пандемию COVID-19, в прошлом году аэропорт запустил пять новых международных маршрутов грузовых перевозок, расширив охват до таких городов, как Екатеринбург, Брюссель, Бангалор, Токио и Дакка.