Москва, 11 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Москве специализированный центр занятости «Моя карьера» запускает тренинги и обучающие программы, которые помогут безработным москвичам быстро трудоустроиться, сообщается на портале мэра столицы.

Безработный

Занятия по эффективному трудоустройству начнутся 17 января с онлайн-марафона «Хочу работать». На марафоне можно узнать, как сделать поиск работы результативным. Также пройдет один из самых популярных тренингов — «Как составить продающее резюме».

21 января состоятся консультации «Трудовой договор или договор ГПХ в чем разница?». Для москвичей, заинтересованных в развитии собственного дела, в январе пройдут специальные обучающие программы. Все занятия и услуги в центре «Моя карьера» оказывают бесплатно.

ИА REGNUM сообщало, центр занятости «Моя карьера» в Москве периодически проводит дни вакансий.

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