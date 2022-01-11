Белгород, 11 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Доложить об обстоятельствах инцидента с самолётом в аэропорту Белгорода 10 января поручил председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Https://sledcom.ru/ Выкатившийся самолёт

Доследственную проверку по факту выкатывания за пределы взлётно-посадочной полосы воздушного судна сообщением Москва — Белгород проводят следственные органы Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. Александр Бастрыкин запросил подробный доклад о проведённых проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт SSJ-100 авиакомпании Red Wings выкатился за пределы ВПП на 40 метров после приземления. Среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет.