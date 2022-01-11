Якутск, 11 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Чурапчинском районе Якутии дети-сироты добились получения положенного по закону жилья с помощью прокуратуры. Речь идёт о предоставлении семи жилых помещений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 января в пресс-службе надзорного ведомства.

0Four Ключи от дома

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Там констатировали нарушения сроков выделения жилья детям-сиротам. Для отстаивания их прав прокурор обращался в суд. Права граждан восстановлены.

«По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 7 сирот получили ключи от квартир», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 2021 году ключи от квартир получили 1004 детей-сирот. Ежегодно увеличивается число получателей жилья.