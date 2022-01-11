Пекин, 11 января, 2022, 09:24 — ИА Регнум. По данным Администрации гражданской авиации Китая, страна расширила возможности подключения к интернету на 842 самолета в парке гражданской авиации, которые теперь способны предоставлять услуги Wi-Fi в полете по данным на конец 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

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Указанный выше показатель вырос на 188 самолетов относительно 2020 года, в связи с чем роста составил 29% в годовом исчислении. К концу 2021 года 23 китайские авиакомпании могли обслуживать своих пассажиров, предоставляя им доступ к Wi-Fi в полете. Существует два режима обслуживания Wi-Fi в полете: локальная сеть в салоне и подключение к Интернету в режиме «воздух-земля».

Из 842 гражданских воздушных судов, предоставляющих доступ к сети в полете, 213 могут предоставлять услуги подключения к Интернету «воздух-земля», что означает, что пассажиры на борту могут иметь доступ к Интернету во время полета. В 2021 году более 1,3 млн пассажиров пользовались доступом в Интернет во время полета на борту китайских гражданских самолетов.