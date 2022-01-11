Ялта, Крым, , 09:24 — REGNUM Денежная помощь будет выплачена жителям сгоревшего многоквартирного дома в Ялте, об этом 11 января сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Глава администрации курорта в эфире «Радио Крым» сообщила, что все жители пострадавших квартир получат по 10 тыс. рублей, также жителям, потерявшим все имущество, заплатят по 100 тыс. рублей, при частичной потере выплата составит 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в результате пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме было повреждено 25 квартир, в которых проживает 41 человек, в том числе восемь детей. Власти развернули пункт временного размещения на базе местного пансионата.

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