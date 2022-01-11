Ялта, Крым, 11 января, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Денежная помощь будет выплачена жителям сгоревшего многоквартирного дома в Ялте, об этом 11 января сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Глава администрации курорта в эфире «Радио Крым» сообщила, что все жители пострадавших квартир получат по 10 тыс. рублей, также жителям, потерявшим все имущество, заплатят по 100 тыс. рублей, при частичной потере выплата составит 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в результате пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме было повреждено 25 квартир, в которых проживает 41 человек, в том числе восемь детей. Власти развернули пункт временного размещения на базе местного пансионата.