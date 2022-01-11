Оренбург, , 09:24 — REGNUM В Самарской области задержаны пятеро местных жителей, которые подозреваются в хищении денег у оренбургских таксистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Такси Petar Milošević

По данным ведомства, пятеро мужчин возрасте от 21 до 32 лет, находясь в Уфе, заказывали такси из Оренбурга, информируя перевозчиков, что оплатят поездку заранее. Таксисты сообщали номер банковской карты, после чего злоумышленники получали доступ в личный кабинет. Далее, таксисты диктовали код-подтверждение. Его аферисты использовали для снятия денежных средств в банкомате. Всего у оренбургских таксистов похитили около 400 тысяч рублей.

Задержание фигурантов уголовного дела проходило в городе Тольятти при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии по Оренбургской области. В настоящее время группа мужчин находятся в СИЗО города Оренбурга. Им инкриминируют преступление по статье 158 УК РФ («Кража»). Полицейские устанавливаютя причастность задержанных к совершению аналогичных фактов хищения на территории областного центра.