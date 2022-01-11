Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что город может столкнуться с новым подъемом заболеваемости COVID-19 из-за распространения штамма «Омикрон». Об этом глава региона сказал в своем радиообращении к петербуржцам.

Александр Беглов Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Европа переживает рекордный подъем эпидемии. «Омикрон» или другой штамм коронавируса могут принести новую волну инфекции в Петербург», — заявил Беглов.

В связи с этим, по словам губернатора, в Петербурге сохраняется 8 тыс. развернутых ранее коек для лечения больных с ковидом и пневмонией.

Беглов в очередной раз призвал горожан вакцинироваться от коронавируса. Он подчеркнул, что в реанимационных отделениях коронавирусных стационаров 99% пациентов составляют непривитые граждане.

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Напомним, в Петербурге зарегистрировано уже несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», но точное количество инфицированных пока держится в тайне, так как нет окончательных результатов исследований. Штамм был выявлен у горожан, вернувшихся из отпуска за границей.

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