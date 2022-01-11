Южно-Сахалинск, 11 января, 2022, 09:22 — ИА Регнум. На Сахалине в селе Адо-Тымово в доме обнаружили трупы пожилой семейной пары. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 января в областном СУ СКР.

Pixabay.com Нож

Читайте также: В Приморье сын ответит за убийство отца 16-летней давности

Супруги погибли насильственной смертью — на телах имеются множественные колото-резанные ранения.

«Для оказания практической помощи на место происшествия незамедлительно выехали старший следователь-криминалист отдела криминалистики и старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления», — пояснили в ведомстве.

Сообщается, что по подозрению в совершении убийства задержан 28-летний сын погибших.

Astv.ru со ссылкой на местных жителей написало, что задержанный и его убитая мать работали в школе, а погибший отец занимался рыбалкой.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор Анучинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.