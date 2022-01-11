Чебоксары, 11 января, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев определился с приоритетными направлениями работы в 2022 году. В их числе — своевременное проведение закупок, строительство объектов, обновление программы социально-экономического развития республики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено на планёрке в правительстве.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Открывая первое в 2022 году заседание, руководитель республики определил «рабочие вопросы».

«Хотел бы отметить необходимость динамичного начала нового года. Год пройдёт очень быстро. И поэтому очень важно все те мероприятия, которые имеют, прежде всего, длительный характер, запустить с сегодняшнего дня [10 января]. К февралю должны быть проделаны все мероприятия по доведению средств до государственных и муниципальных заказчиков», — сказал Олег Николаев.

Глава Чувашии напомнил, что если заказчики не будут своевременно использовать бюджетные средства, то их направят в резервный фонд. И поручил минфину, своей администрации и тарифной службе взять на контроль вопросы формирования плана закупок, проведения торгов, мониторинга и освоения средств на объектах, а также «докладывать еженедельно».

«Погрузимся и обсудим отдельные направления работы. В частности, на этой неделе запланировано обсуждение вопросов строительства, реконструкции и модернизации школ. Мы аналогичные мероприятия планировали провести по направлению развития АПК в части системного вовлечения ЛПХ в систему агропромышленного комплекса. […] Серьёзно обсудим вопросы объективности данных комплексной программы социально-экономического развития до 2025 года и, исходя из этого, те объекты, которые должны реализовать в ближайшие периоды. И хотелось бы, чтобы здесь двигались динамично», — сказал руководитель республики.