Пекин, , 09:17 — REGNUM Археологи недавно обнаружили новые гончарные изделия и каменные артефакты на месте раскопок, имеющим возраст 3800−4200 лет в провинции Хунань в центральном Китае, сообщил провинциальный научно-исследовательский институт культурных реликвий и археологии, передает 11 января агентство Синьхуа.

Археология

В конце 2021 года археологи обнаружили крупномасштабный фундамент платформы на участке Сунцзяган в уезде Ликсянь, часть фундамента которого имеет высоту около 0,6 метра. Рядом с фундаментом платформы также были обнаружены две параллельные траншеи, раскинувшиеся с северо-запада на юго-восток шириной от 2 до 3,5 метров каждая. На дне траншей были обнаружены отверстия для столбов.

В северной части фундамента платформы было раскопано более 50 ям и траншей, в которых были обнаружены керамические и каменные артефакты. Эксперты заявили, что археологические раскопки и исследования на стоянке Сунцзяган значительно обогатили понимание доисторической культуры равнины Лиян и района озера Дунтинху. Особенно это относится к археологической культуре от позднего неолита до ранней династии Ся (около 2070 г. до н.э. — 1600 г. до н.э.).