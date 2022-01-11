Чита, , 09:15 — REGNUM Мероприятия по реализации плана центров экономического роста на территории Забайкалья в 2022 году обсудили в правительстве региона. В частности, федеральным финансированием уже подтверждены реализация проекта «1000 дворов» и строительство промпарка «Кадалинский». Подробности сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Сумма, которая уже определена — это 1,4 миллиарда рублей. При этом она будет увеличена. Мы ожидаем в январе-феврале принятия решения федеральным центром о выделении единой дальневосточной субсидии по всем регионам Дальнего Востока. Сейчас нам важно сформировать заявку для увеличения финансирования по районам края — центров экономического роста (ЦЭР)», — отметил вице-премьер регионального правительства Александр Бардалеев, курирующий реализацию плана ЦЭР.

Участники совещания рассмотрели вопросы развития муниципальных образований Забайкалья, где реализуются крупные инвестпроекты и необходимо строительство или капремонт объектов социальной инфраструктуры — школ, детсадов, домов культуры, а также дорог и инженерной инфраструктуры.

По словам Александра Бардалеева, в план ЦЭР включены районы, где реализуются проекты по добыче полезных ископаемых, в сфере сельского хозяйства, создаются обрабатывающие производства.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов также отметил, что необходима правильная приоритезация объектов и территорий.

«Важно, чтобы результат этой работы почувствовали как можно больше забайкальцев. В первую очередь необходимо сделать объекты в тех населенных пунктах, к которым имеют доступ максимальное количество человек», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, планы ЦЭР являются неотъемлемой частью социально-экономической политики, проводимой на Дальнем Востоке полномочным представителем президента РФ Юрием Трутневым по поручению президента страны Владимира Путина.

По оценке вице-премьера регионального правительства Александра Бардалеева, единая дальневосточная субсидия — это один из ключевых плюсов вступления в Дальневосточный федеральный округ.

Ранее по программе социального развития центров экономического роста была капитально отремонтирована больница в селе Бада, преобразился парк в посёлке Новая Чара, медицинские учреждения региона получили новое оборудование и многое другое.

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