Симферополь, , 09:15 — REGNUM В результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ялте вечером 10 января повреждено 25 квартир. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.

Пожар

Пункт временного размещения для жителей развернут в пансионате, там разместились восемь человек. В общей сложности пострадало 25 квартир, в которых проживает 41 человек, сообщили в МЧС Крыма.

Глава администрации Ялты Янина Павленко уточнила, что утром 11 января жители дома смогут зайти в квартиры для оценки ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 января произошёл пожар в двухэтажном жилом доме на улице Киевской, ранее признанном аварийным. Возгорание началось из-за взрыва газовоздушной смеси. Эвакуированы 27 человек, в том числе шесть детей.

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