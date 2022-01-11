Пекин, , 09:13 — REGNUM Национальная обсерватория Китая возобновила желтый уровень предупреждения из-за сильного тумана в некоторых регионах страны, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Туман Цитата из м/ф «Ёжик в тумане». реж Юрий Норштейн. 1975. СССР

По данным Национального метеорологического центра Китая, днем 11 января ожидается, что густой туман охватит некоторые районы провинций Хэнань, Хубэй, Хунань и Цзянси. Видимость в некоторых пострадавших районах будет снижена до менее чем 50 метров.

Водители, согласно предупреждению, должны снижать скорость до безопасного уровня, а аэропорты, автострады и порты должны принимать соответствующие меры безопасности. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о суровых погодных условиях с цветовой кодировкой, причем наиболее серьезной является красный уровень угрозы, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.